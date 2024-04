One Piece: quali giganti vedremo nel corso della saga di Elbaf?

L'intervento salvifico di Brogi e Dori su Egghead non ha solo illustrato ai Mugiwara la via per sfuggire al caos in cui sta collassando l'isola, ma ha confermato l'entità della prossima saga di One Piece: ovvero Elbaf. Nel corso della quale potremmo assistere sia al ritorno di giganti del passato, sia al debutto di nuovi esponenti della razza guerriera.

Tra le specie di cui Eiichiro Oda ci ha reso conto nel corso del manga, quella relativa agli esseri mastodontici assume una valenza decisamente singolare, e non solo per ciò che sottende in merito alla prosecuzione del racconto, e alla rivelazione di alcuni dei misteri rimasti (per adesso) irrisolti dell'opera. Del resto i Giganti di Elbaf potrebbero rivelare in One Piece l'identità di Joy Boy, sia per il loro ruolo di protettori dell'isola in cui è ubicata la replica degli archivi di Ohara, sia per la complicità storica che li ha legati al Guerriero della Liberazione. E se buona parte della connotazione simbolica di cui sono innervate queste figure mastodontiche è da ritrovare nella naturalezza con cui le loro traiettorie determineranno un punto di non ritorno nel manga, è pur vero che i Giganti si portano dietro dei trascorsi tanto singolari quanto apparentemente inintelligibili: su cui su Elbaf sarà finalmente gettata luce.

Nel momento in cui spostiamo lo sguardo sulla genealogia della più potente razza guerriera codificata da Eiichiro Oda, notiamo come le radici identitarie della specie in questione siano mutate profondamente nel corso della Storia (quella con la S maiuscola) tanto da portare i lettori a credere che il filone razziale in cui si iscrivono Brogi e Dori non sia l'unico che vedremo nel corso del prossimo ciclo di capitoli. Del resto, come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo l'indizio che il Jolly Roger di Barbanera ci fornisce in One Piece sul lignaggio dell'Imperatore, il pirata potrebbe discendere proprio dai cosiddetti “Giganti Ancestrali”, storicamente contraddistinti da un vigore fisico senza reali omologhi. E nonostante il ramo primitivo della razza mastodontica sia da tempo andato incontro all'estinzione, non è improbabile pensare che Oda possa anticipare a riguardo delle novità, finora impossibili anche solo da immaginare.

Eliminando dall'equazione tutte queste variabili, uno dei giganti che sicuramente vedremo in azione nel corso della saga di Elbaf, lo individuiamo nel principe Loki. Malgrado dell'enigmatico regnante della razza guerriera si sappia poco o nulla, è lecito immaginare che il personaggio eserciterà un ruolo cardine ai fini della risoluzione degli intrecci, sia se consideriamo il posizionamento gerarchico di cui gode all'interno del sistema socio-politico della specie, sia nel momento in cui prendiamo atto del carattere impavido, esibito dal Reale, nei trascorsi passati della narrazione. Al punto che Loki, per rispondere alla macchinazione con cui Big Mom cercò di ingannarlo ai tempi del (falso) matrimonio con la figlia Laura, non perse tempo nel tranciare i rapporti con una famiglia tanto importante quanto temibile come quella della ex-Imperatrice.

Ma l'esponente della razza guerriera su cui verterà il portato emotivo della saga lo individuiamo, senza alcun dubbio, in Saul. Se nel prossimo arco di One Piece Usopp e Robin rappresenteranno il cuore di Elbaf, un motivo lo ritroviamo nei ricongiungimenti a cui saranno qui destinati i loro percorsi narrativi. E l'incontro tra l'unica superstite di Ohara (Robin) e colui che l'ha salvata ai tempi dell'obliterazione governativa dell'isola (appunto, Saul) appare, in questo senso, uno degli eventi nevralgici da cui passeranno le prossime evoluzioni dell'archeologa.

Nel caso poi in cui Barbanera si riversasse sulle sponde di Elbaf, ecco che l'arco in questione non potrà che prefigurare l'avvento di un altro importante essere mastodontico: ovvero San Juan Wolf. Liberato da Teach dalla prigionia a cui era stato sottoposto dal Governo Mondiale, il gigante ha scalato con rapidità le gerarchie di potere all'interno dell'equipaggio dell'Imperatore, al punto da rappresentare uno dei suoi comandanti più importanti. E se la necessità di Barbanera di entrare in possesso dell'ultimo Road Poneglyph lo spingerà a varcare le soglie dell'isola, è lecito pensare che il suo commilitone gargantuesco possa configurarsi come una delle minacce primarie per l'incolumità dei Mugiwara. Un fattore che Oda potrebbe anche associare all'approdo sull'isola di un altro gigante come Morley, nel caso in cui Dragon decidesse di dislocare l'Armata Rivoluzionaria su Elbaf.

