ONE PIECE, un giocatore di Serie A è fan del manga di Oda: la sua foto con Trafalgar Law

Come fece Dragon Ball a suo tempo, anche ONE PIECE ha appassionato schiere di lettori di manga e spettatori di anime. Con un'opera così longeva non poteva essere altrimenti: il 2022 infatti segnerà il 25° anniversario della storia scritta e disegnata da Eiichiro Oda. Di conseguenza, i giovani che seguivano ONE PIECE sono cresciuti.

Ormai i fan di ONE PIECE - ma anche dei manga e anime in generale - sono dappertutto e non è più difficile trovarli come prima. Anche tanti personaggi famosi mettono in luce questa loro passione per le opere nipponiche, e stavolta uno di questi appassionati possiamo trovarlo in Serie A.

Negli scorsi giorni Faouzi Ghoulam, noto terzino sinistro che gioca al Napoli ormai dal 2014, ben otto anni, ha postato una foto sui social dove si fa immortalare su un divanetto bianco insieme a una statua di Trafalgar Law. Alle sue spalle c'è anche il sottomarino giallo, la nave speciale della ciurma dei pirati Heart, e sulla sinistra si intravede anche il particolare jolly roger della ciurma. In basso nella foto invece Ghoulam ha scritto "Trafalgar D Water Law", il nome completo del pirata, condito anche da qualche cuore. Il suo amore per ONE PIECE e per questo personaggio è quindi palese.

Questa settimana ONE PIECE è in pausa e tutti sono in attesa del 1041. Recentemente però proprio Law è stato al centro degli avvenimenti con uno scontro speciale.