ONE PIECE: il giovane Barbabianca si erge fiero in questa statua da collezione

L'arco di Wano ha portato i lettori del manga di ONE PIECE alla scoperta dei sogni di Kozuki Oden e di un giovanissimo Barbabianca. Questa sua versione giovanile è la protagonista di una statua da collezione realizzata da Banpresto.

Quando i fan di ONE PIECE hanno incontrato Barbabianca hanno conosciuto un pirata ormai anziano che cercava di prendersi cura dei suoi subalterni come se fossero la sua vera famiglia. Nonostante l'età non fosse a suo favore, Barbabianca ha comunque dimostrato di essere uno dei pirati più potenti, rispettati e temuti di tutti i mari. Ma nell'arco narrativo di Wano, un flashback ci ha portato a vivere la sua gioventù.

La storia di Edward Newgate, vero nome di Barbabianca, è emersa durante un flashback sulla vita di Kozuki Oden. Inizialmente, Newgate non voleva tra le fila del suo equpaggio il samurai e gli impose di nuotare dietro la sua nave per diversi giorni. Completando questo gravoso incarico, Kozuki fu accolto tra i ranghi di Barbabianca, salvo poi unirsi a Gol D. Roger.

Sebbene sia apparsa solamente per poco, la versione giovanile di Barbabianca sarà la protagonista della nuova figure realizzata da Banpresto. In questa statua da collezione, il giovane Newgate si erge fiero, mosrando tutta la sua sicurezza e potenza. Vi piacerebbe aggiungerla alla vostra collezione? Un altro dei protagonisti di ONE PIECE è ritratto in questa statua. Im o Barbanera? Scopriamo l'ultimo nemico di ONE PIECE.