ONE PIECE: un giovane Barbabianca si mostra in questa spettacolare statua

La grande e apprezzata epopea di ONE PIECE è negli anni riuscita a conquistare cuori e menti di un pubblico semplicemente immenso, milioni e milioni di lettori e spettatori che sono rimasti avvinghiati alle indimenticabili vicende che hanno visto protagonista Cappello di Paglia e la sua ciurma di pirati.

Il grande successo ottenuto dalla produzione ha ovviamente portato alla realizzazione d'innumerevoli opere parallele, tra film, videogiochi, spin-off e molto altro ancora, il tutto per arricchire un franchise in continua espansione che oggi può contare su una fanbase sempre pronta a omaggiarlo. Tra i tanti, sono numerose anche le compagnie che hanno realizzato gadget a tema pensati per ingolosire il pubblico, società che molto spesso puntano soprattutto alla nicchia dei collezionisti più appassionati.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Jack Private ad aver conquistato la luce dei riflettori, il tutto grazie a una splendida statua a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata a Barbabianca. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per un'incredibile quantità di dettagli e vede un giovane Barbabianca intento a sferrare un violentissimo attacco. L'opera, secondo quanto dichiarato, è disponibile in due versioni, in scala 1:6 e 1:4, vendute rispettivamente a 620 e 890 euro, con la release attualmente fissata per un generico 2021.

