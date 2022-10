ONE PIECE: una giovane Big Mom nell'ultima figure di Bright Studio

La storia di ONE PIECE è costellata di personaggi che hanno reso grande la mitologia del capolavoro di Eiichiro Oda. Si tratta di pirati che hanno avuto un ruolo cruciale nella costruzione della Grande Era, ovvero i 'Quattro Imperatori', attualmente tra i più pericolosi in assoluto per la Marina.

Qualche tempo fa, in occasione di una SBS, Oda mostrò nel capitolo 862 l'aspetto di Big Mom che era completamente diverso rispetto a quello che tutti oggi conosciamo. La giovane ed ambiziosa Imperatrice, infatti, era uno dei pirati più affascinanti di sempre, una donna bellissima ed estremamente pericolosa.

A tal proposito, Bright Studio ha voluto omaggiare proprio il personaggio in questione in un modellino in scala interamente dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, alto ben 52 cm. Si tratta di una figure disponibile in appena 288 unità, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, ma proposto ad un costo totale di 581 euro, di cui 291 da scalare al momento del preordine.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta dedicata ad una giovane Big Mom? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver ammirato la splendida cover a colori del volume 104 di ONE PIECE.