ONE PIECE: Giu Hellsing realizza un seducente cosplay di Boa Hancock

Dopo la sconfitta a tutto campo sopportata dalla sua ciurma all'arcipelago Shabondy, Rufy fu costretto a viaggiare per tre giorni e tre notti a causa del potere di Orso Bartholomew. Il protagonista di ONE PIECE si ritrovò alla fine su Amazon Lily, un'isola all'epoca sconosciuta dove dovette fare i conti con Boa Hancock e la sua ciurma di donne.

Grazie alla sua genuinità, Rufy sconfisse il potere di Boa Hancock e la donna si innamorò di lui, diventando una preziosissima alleata nella guerra che sarebbe giunta di lì a poco. Grazie a quel frangente, Boa Hancock è entrata nel cuore dei fan di ONE PIECE per la sua bellezza e per il suo carattere, oltre che per le insensatezze che ha dovuto subire da bambina quando era nelle mani dei Draghi Celesti.

Tutta questa bellezza viene rappresentata da Giu Hellsing. La modella ha realizzato un cosplay di Boa Hancock che potete vedere nella foto in calce. L'abito scelto è il primo con cui abbiamo visto l'imperatrice pirata, ovvero una giacchetta rossa che copre a malapena il seno e con lunghe maniche. Il tutto viene completato da una gonna che copre solo parte delle gambe e lascia ammirare tutte le bellezze della donna. Cosa ne pensate del cosplay realizzato da Giu Hellsing?

Boa Hancock è stata vista recentemente nel manga di ONE PIECE, manga che purtroppo avrà cadenze irregolari per le pause da Coronavirus di Weekly Shonen Jump. Intanto potete apprezzare anche un cosplay dedicato a Nami realizzato da Chamomile.