ONE PIECE, è finalmente giunta l'ora della vendetta di Oden? La sua eredità si fa sentire

Orochi è già morto due volte durante l'arco narrativo della guerra per Wano di ONE PIECE, con il tiranno di Wano che è stato ucciso una volta da Kaido e ancora una volta dalla resistenza di Wano, ma nonostante questi incontri con la morte, lo Shogun sembra aver schivato ogni volta la morte... fino a ora.

Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, sembrerebbe che Kozuki Oden sia in procinto di raggiungere la vendetta dall'oltretomba quando Orochi si trova faccia a faccia con un personaggio che ha sperato nella sua fine per un bel po' di tempo.

Orochi è stato un personaggio interessante durante questa guerra che si sta svolgendo nel paese per il quale governa insieme a Kaido con un pugno di ferro, poiché il piccolo tiranno è morto più volte e sembra risorgere con la stessa rapidità con cui gli viene staccata la testa dalle spalle. Nei capitoli precedenti, sia Kaido che Kin'emon hanno ucciso Orochi, decapitandolo, solo per poi rivelare che lo Shogun di Wano è riuscito a sfuggire alla morte.

Nell'ultimo capitolo, Orochi viene mostrato ancora una volta mentre guarda la carneficina svolgersi mentre le due parti di Wano combattono l'una contro l'altra, solo che questa volta, il piccolo shogun ha il soffitto che gli cade letteralmente addosso e non può trasformarsi nella sua forma di idra ed è apparentemente intrappolato sotto le macerie. Di fronte a lui siede Komurasaki, alias Kozuki Hiyori la figlia di Oden, che desidera semplicemente suonare una canzone molto cara a suo padre di fronte alla morte di Orochi:

"Amarti? Lei scherza sire, non ho il minimo affetto per lei. Stranamente, quella canzone che ami, 'Moon Princess' era anche la preferita di mio padre, Kozuki Oden. Come potrebbe mai farmi sorridere?".

Mentre Orochi è sfuggito alla morte numerose volte durante questa battaglia per decidere il destino di Wano nel manga di ONE PIECE, questo potrebbe essere il momento in cui lo Shogun non è in grado di sfuggire dalla morte, mentre la figlia di Oden guarda con un contegno delizioso.

Pensate che Orochi tirerà finalmente le cuoia grazie agli eventi di quest'ultimo capitolo? Fatecelo pure sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.