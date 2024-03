ONE PIECE: è finalmente giunto il momento di Dragon? Parliamone

La figura di Monkey D. Dragon è una delle più emblematiche dell'attuale Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE. Abbiamo visto il leader dell'Armata Rivoluzionaria a più riprese nel corso di questo arco, ma nonostante le questioni personali mai finora è intervenuto prendendo parte all'Incidente di Egghead. Che sia finalmente giunto il momento?

L'Egghead Arc di ONE PIECE ha scavato nel passato di Dragon portando alla luce il suo vecchio ruolo nella Marina, i suoi primi giorni da rivoluzionario e il suo legame con Ivankov, Kuma, Ginny e Vegapunk. D'altro canto, però, Dragon è sempre stato fermo, quasi impassibile nel suo QG situato nel Regno di Kamabakka, non intervenendo mai in favore dei suoi amici. Ora che suo figlio Rufy sta per affrontare i Cinque Astri di Saggezza, è arrivato il suo turno? Anche in questo caso, difficilmente lo vedremo in azione.

In ONE PIECE 1109 il mondo intero è pronto ad ascoltare il messaggio del dottor Vegapunk, di cui Dragon sembra aver intuito il triste destino. Nella vignetta a lui dedicata, possiamo vedere che il leader dell'Armata è ancora al fianco dei suoi uomini, e non in viaggio come alcuni sospettavano. Un suo intervento nell'Incidente di Egghead – a meno di misteriosi teletrasporti e poteri ancora sconosciuti – è totalmente fuori discussione. Non sarà Dragon a salvare suo figlio Rufy dai Gorosei e a riportare i suoi amici Kuma e Vegapunk al sicuro.

La community attende con impazienza il momento in cui Monkey D. Dragon agirà, ma questa possibilità sfuma a ogni nuovo capitolo. Egghead sembrava l'occasione giusta per chiamare in causa il leader rivoluzionario, eppure l'autore Oda lo sta tenendo nascosto forse per una battaglia ancora più grande. E se in ONE PIECE 1110 le forze oscure in arrivo su Egghead sconfiggessero e rapissero il Dio del Sole Nika? A quel punto, l'entrata in scena di Dragon per salvare Rufy sarebbe a dir poco maestosa.