ONE PIECE: gli spoiler del capitolo 914 anticipano un rapimento!

Come di consueto, arrivano i primi spoiler del capitolo 914 del manga di ONE PIECE: stando alle prime informazioni, mentre prendono corpo le avventure dei protagonisti, l'opera ci porterà a conoscere i retroscena del passato di Wano Country.

Dopo gli eventi del capitolo 913, sembra che il manga inizierà con i protagonisti intenti a curare le proprie ferite: Tama si sta riprendendo, mentre Kiku sta curando le ferite di Zoro. Tsuru vuole che Tama mangi dello Shiruko - un dolce tipico giapponese - ma la ragazzina si rifiuta di mangiarlo poiché non ha soldi: dopo le minacce di Tsuru di buttarlo via se non verrà mangiato, Tama inizia ad assaggiare lo Shiruko e scoppia in lacrime.

Veniamo poi introdotti, con le parole di Tsuru, al passato del Paese di Wa e del clan Kozuki: questi ultimi, 20 anni fa, vivevano nel castello di Oden e governavano la terra dei samurai. L'ormai defunto Oden creò un'enorme piantagione e fornì a tutti del cibo delizioso. La piantagione, ora, appartiene invece a Orochi, e Tsuru e gli altri acquistano dallo shogun ingredienti marci.

Dopo il racconto, qualcuno scaglia una freccia contro Tsuru, ma Zoro la blocca con la sua katana. Colui che ha sparato alla freccia è uno dei Dono che ha mangiato uno SMILE ed è diventato un uomo pipistrello. Assumendo queste sembianze, l'individuo è capace di spiccare il volo con le sue ali, mentre il suo udito è 6 volte più grande di un umano medio.

Scopo dell'assalitore, a quando pare, sarà quello di uccidere Tsuru dopo aver sentito gli insulti che ha rivolto allo Shogun. Una pioggia di frecce inizia ad abbattersi sulla donna, ma Roronoa inizia a bloccarle tutte. Mentre si consuma il combattimento, un altro individuo in possesso di uno SMILE di tipo Gazzella rapisce la piccola Tama, ma Kiku prende una katana e insegue il rapitore, con Rufy e Zoro che si precipitano insieme a lei.

Il rapitore si dirige verso la città, dove stanno aspettando Hawkins, Holdem e Speed insieme ad altri scagnozzi. Rufy chiede a Kiku di rivelargli la sua vera identità, e lei risponde: "Io sono un samurai!". Intanto, Trafalgar Law ha saputo da Bepo che Cappello di Paglia e gli altri si stanno dirigendo verso la città e decide di entrare in azione, deciso a "fermare quegli idioti".



Non ci resta che attendere la release ufficiale del capitolo 914 di ONE PIECE per confermare gli spoiler o apprendere ulteriori dettagli!