ONE PIECE: la situazione è a un passo dal degenerare negli spoiler del capitolo 916

Come ogni settimana, ecco apparire in rete i primi riassunti (spoiler ovviamente) del nuovo capitolo di ONE PIECE. Il precedente capitolo era terminato con O-Kiku, la bella samurai della sala da tè, tagliare il codino di Urashima, simbolo dello status di un sumo. Come avrà reagito quest'ultimo? gli spoiler rispondono alla domanda.

Il capitolo 916 di ONE PIECE uscirà ufficialmente lunedì prossimo tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ma come ogni mercoledì, in rete sono apparsi i primi spoiler della nuova uscita. Potete trovare il riassunto del nuovo capitolo di seguito:

"Titolo: Il grande sumo di Wano

Urashima è infuriato e tenta di colpire O-Kiku.

Rufy interviene e respinge l'attacco di Urashima.

Urashima chiede un combattimento sumo contro Rufy.

L'esperienza come sumo di Rufy? Un incontro amichevole contro Usop nel quale quest'ultimo ha ottenuto una vittoria schiacciante.

Holdem tenta di pizzicare le guance di O-Tama, ma non porta a nulla, e O-Tama inizia a piangere.

Holdem chiama il clan Kozuki, un clan malvagio che stava per distruggere Wano 20 anni fa.

Vengono mostrati Law e i Pirati Heart. Law è stato sotto copertura come medico.

Rufy fa volare via Urashima, il quale si schianta contro la proprietà di Holdem.

Il leone di Holdem prende Tama in bocca.

Arriva Hawkins, attirato dalla confusione.

Law vede Hawkins arrivare e diventa irritato/ansioso.

Pausa la prossima settimana."

ONE PIECE prosegue la sua corsa, e la situazione a Wano è a un passo dal degenerare.