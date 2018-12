ONE PIECE: gli spoiler del capitolo 928 svelano un piano di fuga

ONE PIECE riprende dopo la pausa di settimana scorsa, pubblicando su Weekly Shonen Jump #04-05 il capitolo 928. Gli spoiler dell'utente Redon su Reddit ci mostrano tre tronconi di storia presenti in questo capitolo.

Il capitolo si apre con la copertina di Weekly Shonen Jump che, come ad ogni numero doppio, mette in copertina tutti i protagonisti delle serie, con Rufy di ONE PIECE in bella vista, che potete osservare nel tweet in calce.

Il capitolo è intitolato "Il debutto di Komurasaki" e nella prima pagina mostra Franky nella sua famosa posa durante uno spettacolo. Nel frattempo, in prigione, il vecchio salvato pochi capitoli fa da Rufy lo ringrazia, e la scena passa su un vecchio personaggio: Raizou. Il samurai darà a Rufy informazioni preziose sulla locazione delle chiavi delle celle e delle manette, ma le guardie sorvegliano attentamente il posto, dopodiché svanisce in una nuvola di fumo non appena Caribou si avvicina a Rufy. Il vecchio pirata chiede a Cappello di Paglia di portarlo con lui nell'evasione e accenna al fatto che Kid abbia perso un braccio affrontando Big Mom. Il pirata rosso sente tutto, arrabbiandosi perché in realtà non ha mai combattuto contro l'imperatrice ma soltanto contro uno dei Dolci Generali, mentre il braccio l'ha perso in uno scontro con la ciurma di Shanks. Afferma poi che sarà lui a sconfiggere Kaido, ma Rufy risponde che invece toccherà a lui, scatenando un battibecco tra id ue.

Intanto, sulle strade di Wano, continua il passaggio di Komurasaki, la bellissima oiran apparsa nello scorso capitolo e finalmente ne vengono rivelate le fattezze: è in effetti una donna bellissima che indossa un vestito floreale che termina in fantasie che ricordano un pavone, mentre cammina su dei tacchi altissimi. Alcuni uomini provano ad attaccare la donna, ma vengono facilmente sconfitti dalle guardie. Nei ricordi di Komurasaki viene anche svelato che in realtà la donna conosce bene Kyoshiro.

Sul finale del capitolo di ONE PIECE, arriva anche uno scambio di battute tra Momonosuke e Otama. La bimba, che si è ripresa, chiede al giovane ragazzo durante il suo allenamento con la spada se sua sorella è ancora viva. Il principe risponde che sa che sua madre è morta, ma non ha mai ricevuto notizie su sua sorella, la quale dovrebbe avere ora 26 anni. Ma è risoluto a non incontrarla fino alla fine della guerra, altrimenti verrebbe bersagliata da Orochi.