ONE PIECE: Gloriosa era innamorata di un pirata della ciurma di Rocks?

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno rapidamente trattato uno degli avvenimenti più rilevanti del passato del Nuovo Mondo: l’incidente di God Valley dove Gol D. Roger si alleò con Garp per fronteggiare i Pirati di Rocks, tra cui si trovava anche Gloriosa, ex imperatrice di Amazon Lily, forse caduta vittima del mal d’amore.

Introdotta per la prima volta nel capitolo 514 del manga, e conosciuta come Vecchia Nyon, Gloriosa è una Kuja che ha volontariamente scelto di abbandonare l’isola delle donne per unirsi alla ciurma dei Pirati Rocks, una delle più potenti e pericolose della storia del Nuovo Mondo, guidata da un capitano feroce e composta da membri di alto rilievo come Charlotte Lin Lin, Edward Newgate e Kaido, tre futuri Imperatori.

La rivelazione nel capitolo 1096 di Gloriosa tra le loro fila ha colpito i lettori, molti dei quali hanno iniziato a proporre teorie, più o meno sensate. La più gettonata dal resto della community riguarda il mal d’amore di cui le Imperatrici di Amazon Lily possono soffrire, e, come avvenuto anche per Boa Hancock visti i suoi sentimenti per Luffy, l’unica soluzione è accettare di provare qualcosa per un uomo e trovare modi per stargli vicino.

Questo sarebbe il vero motivo per cui Gloriosa ha intrapreso un viaggio lontano da Amazon Lily, unendosi alla ciurma guidata da Rocks, ma per chi provava dei forti sentimenti? Anche qui ci sono state varie proposte, e stando ad alcune battute nel capitolo 1096, sono tre le più plausibili.

La prima riguarda Newgate, Barbabianca, dato che quando Buckingham Stussy cerca di fare delle avances al pirata Gloriosa la rimprovera, forse per rispetto nei confronti degli insegnamenti avuti su Amazon Lily, o semplicemente perché non accetta di avere rivali in amore che possano provare a conquistare il suo amato.

Un’altra teoria dei fan vede Gloriosa innamorata di Kaido, e la vedrebbe addirittura come madre di Yamato, sebbene tra i due ci sia una grande differenza d’età. L’ultima proposta riguarda invece il capitano della ciurma, Rocks D Xebec, un personaggio potente, ma ancora totalmente avvolto nel mistero, che secondo molti lettori avrebbe potuto facilmente invadere Amazon Lily e stregare l’Imperatrice.

Voi cosa ne pensate di queste ipotesi?