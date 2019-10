ONE PIECE: God Valley, quello scontro e la Grande Era dei Pirati

Il primo episodio di ONE PIECE iniziò proprio con il criptico messaggio di Gol D. Roger, nell'esatto momento della sua dipartita. Tuttavia, da quelle ultime parole si entrò di diritto nella "Grande Era dei Pirati", governata da numerosi uomini imbarcati per mare in cerca del misterioso e imperiale tesoro.

Con il Capitolo 957 di ONE PIECE, Eichiro Oda ha rivoluzionato l'intero immaginario, non tanto per aver diffuso le taglie degli Imperatori, attese dai fan da moltissimo tempo, ma anche per la rivelazione di uno scontro avvenuto parecchi anni prima gli eventi attuali. Infatti, le ambizioni dell'allora Ciurma di Rocks si scontrarono con la collaborazione più spaventosa dei mari, Monkey D. Garp e Gol D. Roger, in uno scontro che mise a ferro e fuoco l'isola di God Valley, una landa impossibile da localizzare.

Da quel fatidico momento, ogni notizia pare essersi dissolta nell'aria, così come il passato di Big Mom, Kaido e Barbabianca, un tempo sotto la stessa bandiera, divenuti all'improvviso acerrimi nemici. Anche Garp ricevette una bella batosta per aver collaborato con il Re dei Pirati, impossibilitato a raggiungere una nuova promozione e fuoriuscire dalla sfera di influenza dei Draghi Celesti. Ogni cosa, dunque, pare riconnettersi lentamente nel grande puzzle di ONE PIECE, nonostante i misteri da scoprire siano ancora pressoché numerosi. In attesa di scoprirne di più, vi rimandiamo agli spoiler del capitolo 958 con l'inizio dell'Atto terzo della saga di Wanokuni.

E voi, invece, cosa ne pensate della misteriosa God Valley, il luogo da cui tutto è cambiato?