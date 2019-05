ONE PIECE Gold: Il film è disponibile sulla piattaforma Netflix!

È notizia recente quella che vede ONE PIECE Gold: Il film giungere sulla popolare piattaforma di streaming Netflix. La pellicola, uscita per la prima volta sul suolo nipponico il 23 luglio 2016, è il tredicesimo film ispirato al manga di Eiichirō Oda ed alla sua trasposizione animata. Di seguito i dettagli.

One Piece Gold: Il film, film d'animazione giapponese prodotto dalla Toei Animation (con la partecipazione di Fuji TV, Toei Company, Shūeisha e Bandai), è stato realizzato dall'originario autore Eiichirō Oda, qui in veste di produttore esecutivo. Hiroaki Miyamoto ne ha curato la regia, nel mentre la sceneggiatura è stata affidata a Tsutomu Kuroiwa. Naoyuki Wada si è occupato della fotografia, Yūki Hayashi della direzione artistica e Yūki Hayashi della colonna sonora. Infine Masayuki Sato, oltre a curare il design dei personaggi, è stato anche designato come direttore dell'animazione.

La pellicola è approdata per la prima volta in Italia sul grande schermo in occasione del Lucca Comics & Games, in data 30 ottobre 2016, distribuito da Koch Media. Di seguito la sinossi dell'opera:

"Luffy e la sua ciurma giungono nella più grande città d'intrattenimento del mondo, la splendida Gran Tesoro. Qui, le persone più ricche sono solite divertirsi, intrattenendosi nei casinò ed assistendo a superbi spettacoli. Ma tale Paradiso rivelerà ben presto inquietanti ombre. La ciurma di Cappello di Paglia dovrà così mettere in gioco la vita per cercare di fuggire dal temibile Gild Tesoro."

Nel caso in cui foste curiosi di comprendere la qualità del film prima di procedere con la visione, vi rimandiamo alla nostra recensione di One Piece Gold: Il film. Ricordiamo infine al lettori dell'uscita di una trasposizione manga (recensione dell'anime comics) di tali avvenimenti.

E voi, siete interessati ad assistere a ONE PIECE Gold: Il film su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!