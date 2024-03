ONE PIECE, i Cinque Astri di Saggezza possono ancora comandare i Pacifista?

Una delle più grandi forze offensive su cui il Governo Mondiale ha potuto contare per gran parte della narrazione di ONE PIECE è composto dai Pacifista, robot letali costruiti da Vegapunk. Pur essendo stati programmati per non attaccare marine e membri del Governo Mondiale, i recenti avvenimenti hanno fatto luce su un dettaglio molto interessante.

Attenzione a spoiler sugli ultimi capitoli di ONE PIECE, disponibili su MangaPlus.

Prendendo come modello di riferimento Orso Bartholomew, il geniale Vegapunk è stato in grado di creare un esercito di robot dalla capacità offensiva e difensiva impressionanti, donando al Governo Mondiale un’arma pericolosa quanto importante per mantenere la sua fama e il suo potere sul mondo. Ovviamente, i Pacifista non possono allearsi in battaglia coi protagonisti sull’isola di Egghead, e scagliarsi contro i cinque astri di saggezza che stanno seminando distruzione ovunque con l’obiettivo di fermare la diffusione del messaggio di Vegapunk.

Tuttavia, una modifica presente nella programmazione dei Pacifista sembra confermare che i Gorosei non hanno più alcun tipo di autorità su di loro. Come potete infatti vedere dallo schema riportato nel post in calce, nella gerarchia di controllo dei Pacifista Vegapunk ha inserito una voce nascosta: Bonney. I robot non possono, in alcun modo, infliggere danno o schierarsi contro la figlia del pirata preso come riferimento per la loro costruzione.

Non è ancora chiaro dove si inserisca il misterioso Im in questa gerarchia, ma attualmente è Bonney ad avere la massima e incontrastata autorità sui Pacifista. Ciò rende le fila dei protagonisti ancora più solide e potenti, due fattori centrali nella lotta contro i mostruosi Gorosei. In conclusione, ecco il Jolly Roger ufficiale della Cross Guild.

