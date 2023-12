One Piece: le grandi domande a cui Egghead non ha ancora dato risposta

L'arco di Egghead non è stato certamente privo di rivelazioni, con Eiichiro Oda che ha finalmente gettato luce sull'identità di Vegapunk, sulla reale natura paterna di Dragon in One Piece e sul passato di Kuma. Ma alcuni quesiti restano indubbiamente in sospeso, e non sappiamo se l'autore abbia intenzione di risolverli già al termine della saga.

Tra i tanti misteri a cui Oda non ha ancora dato una risposta chiara, figura sicuramente quello relativo ad Im. Prima che si passasse al flashback su Kuma, il leader supremo del Governo Mondiale ha dato prova della sua eponima onnipotenza, distruggendo in un sol colpo l'isola di Lulucia (probabilmente con l'ausilio di un'arma ancestrale?) e respingendo senza remore i numerosi attacchi di Sabo. Ora non sappiamo se possieda un frutto o di quale si tratti: siamo però sicuri che le rivelazioni sulla natura reale del potere di Im in One Piece non tarderanno ad arrivare, data anche la centralità che occupa nell'universo dei Cappelli di Paglia.

Un altro scenario che il flashback su Kuma ha lasciato in sospeso è quello riguardante il destino di Garp. Dopo la sanguinosa battaglia che lo ha visto scontarsi con il suo (ormai ex) pupillo Kuzan su Hachinosu, non abbiamo avuto in merito alcuna informazione definitiva. Non sappiamo se il sacrificio di Garp sia veramente servito a salvare i suoi sottoposti, né se il nonno di Rufy sia poi stato in grado di liberarsi dal giogo dei Pirati di Barbanera. Ma il sorriso che Oda gli disegna sul volto nel momento in cui viene congelato da Aokiji, ci lascia immaginare una chiusura felice per l'eroe.

Ma la domanda che tormenta i lettori di One Piece non può che essere una: cosa è successo veramente a God Valley? È mai possibile che l'intera ciurma di Rocks, composta da alcune delle più grandi leggende della pirateria, sia stata sconfitta da Roger, con l'ausilio di un manipolo di luogotenenti e di Garp? Interrogativi, questi, che sicuramente presteranno il fianco a molte risoluzioni interessanti. E che riguarderanno tanto l'identità di alcuni personaggi (su tutti, Figarland) quanto i destini futuri dei Mugiwara.