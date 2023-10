ONE PIECE: grandi progetti in arrivo per il 25° anniversario dell'anime

Mentre l'anime di One Piece si sta avvicinando alla Saga Finale del manga originale di Eiichiro Oda, il franchise è pronto a celebrare il 25° anniversario dell'adattamento animato con una serie di grandi progetti.

L'anime di One Piece è stato trasmesso per la prima volta in Giappone nel 1999 e da allora è diventato uno dei più popolari anime di tutti i tempi. La serie segue le avventure di Monkey D. Rufy e la sua ciurma di pirati, i Cappelli di Paglia, mentre cercano il leggendario One Piece, un tesoro che renderà il suo possessore il Re dei Pirati.

Per celebrare il suo 25° anniversario, One Piece ha annunciato una serie di progetti, tra cui:

Un nuovo flusso di episodi che andranno in onda in ogni momento;

Un nuovo torneo per il gioco di carte collezionabili ufficiale;

Altri otto progetti che saranno annunciati in un secondo momento.

Per quanto riguarda l'anime ufficiale, si è praticamente concluso l'arco narrativo di Wano Country di One Piece. Tuttavia, non c'è ancora stata un'anteprima sui nuovi episodi appartenenti agli archi della Saga Finale. Ciò significa che c'è tutto il tempo per recuperare One Piece su Cruchyroll prima che Rufy e gli altri salpino verso nuove avventure.

Il 25° anniversario di One Piece è un momento importante per il franchise. I progetti annunciati finora sono solo un assaggio di ciò che accadrà nel prossimo anno. I fan possono aspettarsi grandi cose da One Piece in futuro.