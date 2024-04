ONE PIECE: quali grossi misteri ha svelato Oda e quanti ancora ne mancano?

Anni fa avevamo pubblicato un articolo sui 10 misteri più grandi di ONE PIECE, perciò facciamo un gioco: vediamo se Eiichiro Oda ne ha svelato qualcuno e quanti ancora ne rimangono nel manga.

Diciamo che uno di questi è stato svelato completamente: Vegapunk. Sappiamo quasi tutto dello scienziato, che fino a qualche anno fa non aveva nemmeno mostrato il suo volto all'interno di ONE PIECE.

Discorso simile per i Cinque Astri di Saggezza: sono apparsi in combattimento tutti quanti, rivelando una forza mostruosa al pari del cambiamento fisico, ma ancora non sappiamo se è dovuto a un Frutto del Diavolo oppure no, come non sappiamo quanto si estendano i loro poteri.

Resta ancora nell'ombra la figura di Im, anche se possiamo speculare sul fatto che abbia una trasformazione simile al Gorosei; così come i Cento anni di Vuoto, sui quali forse farà luce proprio Vegapunk assieme al robot gigante di Egghead. Ecco infatti 5 possibili teorie sul Secolo Vuoto di ONE PIECE.

Qualcosa in più lo sappiamo anche sul rapporto tra Rufy e Nika, così come il fatto che sia la reincarnazione di Joy Boy, ma anche di questo mistero mancano dei tasselli.

Restano invece tutti da scoprire i dettagli sulla Volontà della D., sulla Voce di tutte le cose, su Laugh Tale e ovviamente sul One Piece stesso.

E secondo voi quale fra questi misteri di ONE PIECE verrà svelato prima? Diteci la vostra nei commenti!

