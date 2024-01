ONE PIECE: ecco dove guardare in simulcast gratis la saga di Egghead

Ultimamente c'è stata un po' di confusione per quanto riguarda la saga di Egghead di ONE PIECE, dato che è spuntata una novità importante e abbastanza inaspettata per quanto riguarda la sua visione in simulcast. Vi spieghiamo bene come e dove vedere tutto.

Come è sempre stato l'anime di ONE PIECE era disponibile in simulcast su Crunchyroll, unico sito in cui seguire il prodotto in tempo reale, doppiato in giapponese e sottotitolato in italiano.

Adesso però è arrivata la conferma che la nuova saga di Egghead è disponibile anche su Netflix in Italia, per chi ovviamente possiede l'abbonamento. L'annuncio che era arrivato non aveva specificato per quali Paesi sarebbe stato disponibile, per quello avevamo scritto in precedenza che mancava la conferma dall'Italia.

Ora però sappiamo che ONE PIECE è anche su Netflix, solo al momento con una settimana di ritardo rispetto all'uscita su Crunchyroll, ma l'episodio rimane comunque in simulcast sottotitolato in italiano.

Ricordiamo che al momento su Netflix è presente soltanto la saga di Egghead (cioè le puntate iniziali dell'arco narrativo) e non anche le puntate precedenti, come per esempio quelle di Wano. Tra l'altro, perché Egghead è così diverso da Wano nell'anime di ONE PIECE?

Insomma ora in Italia si può seguire ONE PIECE sia su Crunchyroll che su Netflix: chissà se questa cosa proseguirà anche in futuro.

E voi dove state guardando l'anime di ONE PIECE? Diteci la vostra nei commenti! Intanto ecco quando escono i prossimi capitoli di ONE PIECE.