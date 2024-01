ONE PIECE, dove guardare in simulcast la saga di Egghead in Italia: facciamo chiarezza

Sembra proprio che Netflix stia allungando il suo "dominio" su ONE PIECE, dato che la saga di Egghead arriverà anche in streaming sulla Grande N. Vediamo però di fare un pochino di chiarezza per quanto riguarda la messa in onda dell'anime.

Come era ormai prassi tutta l'opera di ONE PIECE veniva trasmessa in Italia in simulcast solamente su Crunchyroll, unico sito streaming in cui poter appunto seguire l'anime in tempo reale, doppiato in giapponese e sottotitolato in italiano.

L'account X di Netflix Anime ha però comunicato che dal 13 gennaio ONE PIECE sarà in simulcast anche sulla piattaforma streaming, senza però specificare nulla per quanto riguarda i Paesi in cui questo avverrà. Non abbiamo quindi la certezza al momento che l'anime arrivi anche in Italia.

Dato il ritardo di una settimana rispetto alla messa in onda su Cunchyroll sembra che ONE PIECE possa non arrivare su Netflix in Italia, visto che le pagine ufficiali italiane non hanno commentato nulla sull'annuncio che ha ovviamente mandato in visibilio i fan possessori dell'abbonamento alla piattaforma.

Non resta che aspettare quindi il 13 gennaio o eventualmente un annuncio da parte di Netflix Italia, ma consigliamo di andarci cauti per quanto riguarda l'entusiasmo. Anche se ONE PIECE ha inaugurato nuove opening ed ending con Egghead.

E voi vorreste la saga di Egghead su Netflix? State seguendo l'anime su Crunchyroll? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a trailer e uscita dell'episodio 1090 di ONE PIECE.