ONE PIECE: guardate tutti gli artwork pubblicati da Eiichiro Oda

L’epopea di ONE PIECE è caratterizzata da una moltitudine di capitoli ed episodi che, sia nella controparte cartacea che televisiva, hanno contribuito a fare del capolavoro di Eiichiro Oda una serie estremamente longeva. In tutto questo lasso di tempo il sensei ha infatti disegnato numerose tavole a colori.

Mentre il manga di ONE PIECE si appresta a superare la settimana di pausa, dal momento che il capitolo 1011 uscirà il prossimo 25 aprile su Manga Plus, in rete i fan hanno pensato di ingannare l’attesa raccogliendo insieme tutte le tavole a colori che l’autore ha realizzato e pubblicato in tutti questi anni. La mastodontica impresa è stata compiuta da un fan, un certo Cora_II, che ha raccolto in un unico thread su Twitter dozzine di artwork di ONE PIECE pubblicate dal maestro tra il capitolo 1 e il numero 848.

In calce alla notizia, dunque, è possibile accedere al post su Twitter in questione dove, in ordine, è possibile ammirare le splendide illustrazioni che il sensei ha disegnato in tutti questi anni. Prima di salutarvi e rimandarvi alle tavole, vi ricordiamo che da poche ore è trapelata la nuova cover di ONE PIECE Heroines con le eroine dell’opera protagoniste.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa raccolta, seppur non ancora del tutto completa ma in aggiornamento, degli artwork realizzati da Eiichiro Oda? Quale vi piace di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro in fondo alla pagina.