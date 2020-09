ONE PIECE: guardate questa bellissima Nico Robin nel cosplay di Kallisi Vamp

Nico Robin è una delle ragazze più apprezzate di ONE PIECE. Il suo esordio avvenne durante la saga di Alabasta come nemica ma successivamente prese il posto di Nefertari Bibi nella ciurma protagonista. Col tempo il suo rapporto è diventato sempre più profondo fino a consolidarsi definitivamente con l'iconica saga di Enies Lobby.

Al giorno d'oggi Nico Robin è un elemento preziosissimo per la ciurma dato che è l'unica al mondo a poter decifrare i Poneglyph che contengono le indicazioni necessarie per raggiungere Laugh Tale. Ma è anche uno dei membri della ciurma protagonista di ONE PIECE e per questo riesce sempre a destreggiarsi perfettamente nel combattimento, mentre a Wanokuni ha dimostrato di saper fare anche da spia.

Uno degli abiti di Nico Robin più famosi, che però non vediamo da un po', è quello utilizzato subito dopo il timeskip. Quanto tornò all'arcipelago Shabondy, Nico Robin mise ancora più in mostra il suo fisico con una camicetta blu con zip che lasciava bene in vista il seno e un pareo rosa. L'archeologa ha ora preso vita grazie a Kallisi Vamp che ci regala un cosplay di Nico Robin. Il post pubblicato sulla sua pagina Instagram è diventato velocemente virale e voi potete dargli un'occhiata osservandolo in basso. Anche se in mostra c'è solo la parte superiore del fisico, Kallisi Vamp sembra aver realizzato una Nico Robin molto fedele.

