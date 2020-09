ONE PIECE e GUCCI si uniscono in una geniale collaborazione

La popolarità di ONE PIECE ha nel tempo creato un vero e proprio brand, sinonimo di un franchise che gode di un florido merchandising. Quotidianamente, infatti, il capolavoro di Eiichiro Oda partecipa a spettacolari collaborazioni, prestando i propri personaggi anche a marchi estremamente famosi nel mondo della moda.

Prossimo a raggiungere 1000 capitoli di serializzazione, ONE PIECE vanta attualmente di una lunga storia editoriale che ha permesso al franchise di insediarsi come un brand molto popolare in tutto il mondo. Non è un caso, infatti, che anche marchi internazionali si prestino a collaborazioni con i personaggi dell'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump.

Protagonista dell'ultima campagna a tema è GUCCI, la famosa marca di moda italiana che ha preso in prestito il capitano dei Mugiwara, Rufy, e Zoro come modelli per presentare la nuova linea di abbigliamento. Come potete notare voi stessi dagli artwork in calce alla notizia, di due personaggi sono stati reinterpretati con indosso con vestiti realmente esistenti. Ma a proposito di peculiari collaborazioni, avete mai dato un'occhiata a questa sgargiante edizione limitata di scarpe PUMA a tema ONE PIECE?

E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.