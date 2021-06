ONE PIECE: la Guerra di Wano ha inizio nell'esplosiva preview dell'episodio 978

Le ultime sequenze dello scorso episodio di ONE PIECE hanno anticipato il ritorno in scena di un grande trio di personaggi, particolarmente apprezzato in passato, e che sarà al centro dell'ormai prossima guerra che vedrà i ribelli di Wano, i Nove Foderi Rossi e i Mugiwara contro i Pirati delle Cento Bestie, uomini al servizio dell'Imperatore Kaido.

Dopo essere venuto a conoscenza dei piani dei ribelli, lo shogun Orochi ha fatto demolire tutti i ponti e i collegamenti di Wano, rivelando successivamente che tra i Nove Foderi Rossi si nascondeva uno sporco traditore, grazie al quale ha potuto ottenere molte informazioni nel corso degli anni. Attaccati dagli uomini di Kaido, Kin'emon e i suoi compagni erano sull'orlo della disperazione, fino a quando Luffy, Law, Kidd e i loro equipaggi non sono tornati in scena.

Il trio dei Pirati della Peggiore delle Generazioni è riuscito a sopravvivere ai numerosi bombardamenti, e nella preview dell'episodio 978, intitolato La Peggiore delle Generazioni alla carica! La Battaglia del Mare in Tempesta", i capitani riescono a salvare i Nove Foderi Rossi. Non è tutto, in quanto sembrano pronti a scatenarsi contro i Pirati delle Cento Bestie, dichiarando apertamente guerra all'Imperatore Kaido, che controlla l'inquietante isola di Onigashima. Potete trovare il video in questione in calce alla notizia.

Ricordiamo che sono stati rivelati i titoli dei prossimi episodi, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1016 di ONE PIECE, in arrivo su Manga Plus il 13 giugno.