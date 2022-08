ONE PIECE nel Guinnes World Record: premiato l'editor di Shonen Jump

Qualche giorno fa ONE PIECE ha nuovamente fatto parlare di sé dopo aver sfondato un altro clamoroso record: oltre 500 milioni di copie in circolazione del manga in tutto il globo, di cui soltanto l'80% nel territorio del Sol Levante. I numeri hanno ovviamente premiato l'opera con un Guinnes World Record.

Con 1055 capitoli di ONE PIECE alle spalle, il capolavoro di Eiichiro Oda è uno dei manga più famosi di sempre, un vero e proprio fenomeno globale che ha arricchito le casse di Shueisha di importanti introiti finanziari ma soprattutto ampliato i lettori della rivista di punta della casa editrice, Weekly Shonen Jump.

Proprio il capo redattore della rivista, Hiroyuki Nakano, ha recentemente ricevuto il certificato aggiornato del Guinnes World Record che ha mostrato con una foto pubblicata sui social, la stessa allegata in calce alla notizia. Shueisha aveva già ricevuto il premio per ONE PIECE, tuttavia dopo gli ultimi dati ufficiali questo è stato aggiornato con gli ultimi numeri: 416,5 milioni di copie pubblicate soltanto in Giappone dal 1997 a luglio 2022. Al di fuori del Sol Levante, invece, circolano in tutto il mondo all'incirca 100 milioni di tankobon.

