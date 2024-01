ONE PIECE, l'Haki di Saturn è tra i più sviluppati del manga?

La parte iniziale della saga finale di ONE PIECE ha riservato grandi sorprese. L’incidente di Egghead ha portato all’intervento di uno dei cinque astri di saggezza in persona: Jaygarcia Saturn. Il caos e la confusione generati dalla sua trasformazione hanno rivelato anche altre peculiarità sui suoi poteri. Da qui in avanti attenzione agli spoiler.

Nel corso della serie Eiichiro Oda ha presentato spesso personaggi in grado di attingere all’Haki, in maniera consapevole o meno, e in rarissime occasioni ha mostrato effetti unici dell’utilizzo dell’Ambizione da parte di alcuni. Questi fenomeni derivano dalla specializzazione in uno dei tre rami dell’haki manifestata da un personaggio, e nel caso di Jaygarcia Saturn possiamo parlare di una maestria tale da poter annullare gli effetti dei frutti del diavolo altrui sul proprio corpo.

Ad avvalorare questa tesi troviamo una scena presente in un capitolo piuttosto recente. Nello scontro con Saturn, Bonney cerca disperatamente di alterare l’età dell’astro di saggezza, ma con grande sorpresa, anche dei lettori, non ci riesce. Possiamo quindi supporre che questo sia avvenuto perché Saturn, usando l’ambizione ha respinto gli effetti del Toshi Toshi no Mi.

Inoltre, quando arriva sull’isola Saturn si scatena un’esplosione di Haki, e riesce ad invocare fulmini oscuri, segno dell’infusione dell’ambizione del re conquistatore. Considerata la sua posizione di potere, la straordinaria forza mostrata nella sua forma bestiale e mostruosa, e i dettagli sopracitati che lo renderebbero un maestro dell’Ambizione del Re Conquistatore, Jaygarcia Saturn potrebbe essere realmente uno dei personaggi con l’Haki più sviluppato dell’intero universo ideato da Oda.

Per ora si tratta di pure ipotesi, ma con molta probabilità l’arrivo di Kuma sull’isola e l’attacco rivolto a Saturn finiranno per mostrarci il vero potenziale dell’astro di saggezza. Intanto, vi lasciamo ai Mugiwara che sanno usare l’Ambizione, e all’assurda dedizione di Oda per il manga di ONE PIECE.