ONE PIECE: l'Haki di Shanks è terrificante! La manifestazione nel nuovo episodio

L'Haki di Shanks è sempre stato un mistero per i fan di One Piece. O meglio, chiunque poteva supporre che il pirata dai capelli rossi possedesse un Haki formidabile, ma non essendo mai stato veramente mostrato, nell'anime, nessuno sapeva cosa era in grado di fare.

L'episodio 1082 di One Piece ha mostrato per la prima volta il potere dell'Haki di Shanks. La scena si svolge alla fine dell'arco narrativo del Paese di Wano, quando Rufy e i suoi compagni stanno festeggiando la loro vittoria su Kaido e Big Mom.

Un nuovo Ammiraglio, Ryokugyu, si presenta a Wano per catturare Rufy, ma l'intervento di Shanks gli impedirà di portare a termine la sua missione. Senza nemmeno mettere piede sulla terraferma, Shanks sguaina la sua spada emettendo una gigantesca onda d'urto intrisa di Haki che immobilizza Ryokugyu.

Questa dimostrazione di potere è stata sorprendente per tutti, incluso Ryokugyu. L'episodio 1082 ha mostrato che Shanks è in grado di utilizzare il suo Haki in modo molto versatile, portando i fan a soprannominarlo "Haki WiFi" per la sua capacità di colpire da lontano e senza un'effettivo tocco. Shanks è stato in grado di fermare Ryokugyu a distanza, dimostrando una grande potenza e precisione. Inoltre, il fatto che si sia recato a Wano per proteggere Rufy e i suoi amici dimostra un grande senso di attaccamento nei confronti del neo Imperatore del Mare di One Piece.

La scena è stata un momento importante per la serie, poiché ha mostrato il potere di uno dei personaggi più importanti di tutta la serie.