ONE PIECE e la forza dell'Haki di Zoro: lo spadaccino diventa re

Ci sono tanti poteri particolari in ONE PIECE, grazie a un universo molto grande e variegato che Eiichiro Oda ha saputo mettere in piedi. Chi è nelle fasi iniziali della storia ha potuto dirigere la sua attenzione verso i Frutti del Diavolo in particolare, ma chi è un lettore in pari sa che il potere fondamentale è l'Haki.

La forza dell'ambizione si manifesta in più modi, denominati anche colori. L'Haki è stata così fondamentale negli scontri che hanno visto i protagonisti di ONE PIECE nel Nuovo Mondo. Se Rufy ha già imparato a sfruttarne il potere grazie agli insegnamenti di Hyogoro, per gli altri non è così semplice, specie quando viene a mancare la presenza del più forte di tutti, l'Haki del Re Conquistatore.

Durante la sfida con King, però, Zoro ha confermato di poter sfoggiare questo Haki potente. Già accennato in passato, l'abilità di Zoro gli ha permesso di liberarsi nel giro di pochi secondi di tutti i pirati della ciurma delle cento bestie che si trovavano lì nei paraggi e che stavano per attaccarlo. Sfruttando anche il potere di Enma, Zoro ha cambiato il colore del proprio Haki potenziando la mossa che lo porterà ad abbattere definitivamente King.

Roronoa Zoro si conferma quindi uno di quei pochissimi personaggi che sanno usare tutti e tre gli Haki in ONE PIECE. Il video in basso, tratto dal recente episodio dell'anime, mostra tutta la scena riguardante lo spadaccino, dalla sua percezione dell'ambiente alla voglia di migliorarsi per raggiungere nuove vette e portare il suo capitano fino all'obiettivo finale: l'isola di Laugh Tale.