ONE PIECE: Hana Bunny in un cosplay di Nami in stile Zou

Durante la saga di Dressrosa, parte dei pirati di cappello di paglia si allontanarono dall'isola per dirigersi verso Zou, la nuova meta che sarebbe stata fondamentale nei piani dei protagonisti di ONE PIECE. In questo gruppo c'era anche Nami, la navigatrice che approdò quindi in anticipo rispetto ai suoi compagni di lunga data.

E, come sempre, anche in questa occasione Nami decise di cambiare abito. Niente più costume e jeans, al loro posto c'era un lungo abito viola che aveva ricevuto dalla mink Wanda. Agghindata diversamente, con quel vestito riuscì a fare furore tra il pubblico. Vestito che però è durato poco dato che la saga di Zou è stata una delle più brevi dei tempi recenti e di conseguenza fu subito messo in disparte alla partenza per Whole Cake Island.

Per ricordarlo però possiamo osservare il nuovo cosplay di Nami col vestito di Zou creato da Hana Bunny, una delle cosplayer più popolari di Instagram. Tutto richiama a quella versione della navigatrice, dall'abito lungo alle perline tra capelli e spalle. Ovviamente questa non è l'unica versione riprodotta in tempi recenti: ecco un cosplay di Nami vestita da sposa e anche un doppio cosplay con Nami VS Kalifa preso da Enies Lobby.