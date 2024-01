ONE PIECE Heroines, in arrivo un nuovo racconto sulle eroine femminili della serie di Oda!

L'universo narrativo di ONE PIECE include i personaggi più disparati, tra cui numerose protagoniste di sesso femminile. Spesso, purtroppo, non tutti i pirati e Marine della serie riescono a trovare il giusto spazio. A valorizzare il cast femminile della serie ci pensa ONE PIECE Heroines, che presto tornerà con un secondo volume.

Nel giugno del 2021 in Giappone è arrivato ONE PIECE Heroines, una novel scritta da Jun Esaka - già responsabile delle novel di Naruto - e disegnata da Suwa Sayaka che concede maggiore spazio alle figure femminili dell'opera di Eiichiro Oda. Si trattava di un'insieme di racconti brevi, tutti incentrati sulle protagoniste femminili del manga, inizialmente pubblicati sul magazine di ONE PIECE. Dopo quasi tre anni, ONE PIECE Heroines tornerà con una seconda raccolta.

Responsabili di questa nuova uscita saranno ancora Jun Esaka e Sayaka Suwa. Sappiamo già quali racconti andremo a vedere nel corso di questa novel e quali eroine avranno modo di dire la loro:

Episodio Hancock : parla del ritorno di uno dei subordinati di Boa Hanckok. Mentre racconterà la sua storia d'amore, si scatenerà un uragano;

: parla del ritorno di uno dei subordinati di Boa Hanckok. Mentre racconterà la sua storia d'amore, si scatenerà un uragano; Episodio Tashigi : la vice di Smoker insegnerà la tecnica di spada a un'altra ragazza;

: la vice di Smoker insegnerà la tecnica di spada a un'altra ragazza; Episodio Uta : si vede Uta cantare una nuova canzone mentre pensa a Shanks e alla sua ciurma;

: si vede Uta cantare una nuova canzone mentre pensa a Shanks e alla sua ciurma; Episodio Reiju : una storia con Reiju e i suoi fratelli impegnati in cucina;

: una storia con Reiju e i suoi fratelli impegnati in cucina; Episodi extra: racconto su Nami e Robin, sul loro rapporto e su come si prendono cura l'una dell'altra con l'aiuto di Chopper e Brook.

Questa seconda uscita di ONE PIECE Heroines arriverà in Giappone il 4 marzo 2024. Pur trattandosi di racconti secondari e non particolarmente utili ai fini della trama centrale, l'augurio è che prima o poi ONE PIECE Heroines possa arrivare anche in Italia. D'altronde, con ONE PIECE che presto potrebbe concludersi ogni scusa è buona per ritrovare i pirati di Oda!