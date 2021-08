ONE PIECE Heroines: ecco la copertina e alcuni extra dal romanzo di Boa Hancock

L'epopea di ONE PIECE è una delle poche serie che godono di un magazine interamente dedicato, una rivista che esce saltuariamente e che sviscera alcune curiosità legate al capolavoro di Eiichiro Oda. L'ultimo numero del magazine contiene inoltre una storia originale sul personaggio di Boa Hancock.

Atteso inizialmente per la stagione primaverile, il 12° numero della rivista di ONE PIECE è slittato a qualche mese più tardi e con esso anche l'uscita del nuovo romanzo originale di ONE PIECE Heroines. Ad ogni modo, in rete sono già trapelate alcune prime immagini del racconto incentrato sulla figura di Boa Hancok come la copertina a colori e alcuni extra della novel. Potete dare un'occhiata alle immagini leakate in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

Dalle poche informazioni trapelate sinora sul magazine, sembra sia stato confermata la presenza di curiosità su Rufy e sui due suoi fratelli Sabo ed Ace. Inoltre, non mancheranno il design di nuovi frutti del diavolo come quello di Crocodile. Non ci resta che attendere l'uscita ufficiale del numero per tutte le novità legate al mondo di Oda sensei.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal romanzo di Boa Hancock e dal magazine? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.