ONE PIECE: hitomi ammalia i fan con un 'particolare' cosplay di Big Mom

L'apparenza inganna. Quante volte avete pensato una frase del genere dinnanzi allo sproposito potere di personaggi più o meno bizzarri? La stravaganza, infatti, è uno dei punti forti di Eiichiro Oda, soprattutto nella caratterizzazione dell'aspetto dei pirati di ONE PIECE, ricchi di particolarità che arricchiscono di originalità qualsiasi fazione.

Che sia un pirata appartenente alla peggior generazione o un marine fortemente convinto, ogni character design dell'opera è particolarmente ispirato. Proprio per questo, non si deve fare mai l'errore di sottovalutare un singolo personaggio, soprattutto uno del calibro di Big Mom, ovviamente anche in virtù del suo ruolo come Imperatrice. In giovane età, infatti, Charlotte LinLin era una delle donne più affascinanti del franchise, oltre che un pirata estremamente potente.

In onore del suo carisma, la cosplayer Hitomi ha voluto omaggiare Big Mom con un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia, che rappresenta in tre dimensioni alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono l'Imperatrice. Il cosplay, ad ogni modo, è stato notevolmente apprezzato dai fan dell'opera, come dimostrano le oltre 800 manifestazioni positive allegate alla foto. Ma a proposito di sensuali cosplay, cosa ne pensate di questa provocante Nami?

E a voi, invece, piace questa interpretazione di Big Mom secondo il punto di vista di Hitomi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.