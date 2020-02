ONE PIECE: Hungry Days sta per tornare e questa volta distruggerà i vostri sentimenti

Dopo due mesi di attesa, la collaborazione tra Hungry Days e ONE PIECE sta per tornare con un nuovissimo spot promozionale. Questa volta, tuttavia, preparatevi a una fortissima ondata di emozioni poiché faranno il loro debutto due dei personaggi più amati dell'intero franchise: Portoguese D. Ace e Barbabianca.

Avete letto bene, l'imperatore e il suo ufficiale saranno protagonisti del prossimo spot firmato Nissin. La commovente pubblicità, infatti, ha riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, riuscendo a convincere la produzione a realizzare ulteriori clip promozionali in merito ai prodotti confezionati dell'azienda nipponica.

In calce alla notizia, infatti, potete ammirare alcune bozze realizzate per l'occasione, in attesa di poter ammirare il video che, salvo imprevisti, arriverà in rete nelle prossime ore. Dalle immagini in questione, Rufy si prepara a disputare un incontro sportivo in compagnia di Barbabianca, ma non prima di aver incontrato Ace in una scena che ricorda una celebre scena dell'anime. Ad ogni modo, le due immagini più emozionanti vedono un breve incontro tra l'imperatore e il suo ufficiale, mentre quest'ultimo si accinge a uscire dall'aula.

Siamo certi, ad ogni modo, che anche questo spot riscuoterà lo straordinario successo delle ultime puntate. Non ci resta, dunque, che rimandarvi alle immagini in fondo alla pagina, ma non prima di aver recuperato lo spot Hungry Days con protagonista Nami. Non dimenticate di lasciarci le vostre impressioni a riguardo con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.