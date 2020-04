ONE PIECE, Hunter x Hunter, Naruto: qual è il miglior anime di sempre secondo i fan?

Quando le maggiori fanbase mondiali si ritrovano a dover discutere riguardo una determinata opera, più o meno tutti sono concordi nel trovare i medesimi punti critici o di pregio di un'opera. Tale armonia però viene a mancare quando si accendono le dispute su quale sia il migliore Anime di tutti i tempi.

Pochi giorni fa si festeggiava in giro per il web l'Anime Day, ricorrenza annuale imperdibile da parte di tutti gli appassionati del medium. In quella occasione non sono mancate le dispute fra appassionati. Fra chi ergeva a massimo rappresentante la propria serie d'infanzia e chi invece decantava i meriti grafici e di regia degli Anime di ultima generazione, ognuno difendeva a spada tratta le proprie convinzioni. Se poco tempo fa è stata stilata da i teenager giapponesi una top 30 anime migliori di tutti i tempi, i fan occidentali non potevano essere da meno.

Com'è possibile osservare in calce alla notizia, tutto parte da un'innocua domanda dell'utente Pop Crave e da lì i fan si scatenano. Da una parte c'è chi propone serie storiche come ONE PIECE, Dragon Ball o Naruto, dall'altra chi porta all'attenzione capolavori recenti del genere come Hunter x Hunter o Demon Slayer; da un'altra parte ancora i cultori del genere rispondono invece con Evangelion o Cowboy Bebop.

Alla fine delle trattative inaspettatamente pare esserci un principio d'intesa che accontenti universalmente i fan: Sailor Moon. La serie Shojo è stata votata sia per per la storia che per i combattimenti, giudicati dai fan dell'opera come estremamente emozionanti. Se per alcuni potrebbe sembrare una scelta obsoleta, l'ottima caratterizzazione dei personaggi e i toccanti archi narrativi rendono l'opera immortale e sono stati decisivi per la vittoria finale.



Quali sono invece secondo voi i migliori Anime del decennio appena trascorso e i migliori Anime di sempre?