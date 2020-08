ONE PIECE: Hyo rivela un nome diverso per l'Haki nell'ultimo episodio

Negli ultimi episodi di ONE PIECE abbiamo visto Luffy usare il terribile Sumo Inferno come un modo per mgiliorare le proprie abilità, e soprattutto perfezionare l'utilizzo dell'ambizione dell'armatura. Durante il combattimento, al fianco del vecchio Hyo, il protagonista ha scoperto che nel Paese di Wa l'haki ha un nome completamente diverso.

Mentre proseguono le avventure del resto della ciurma di Cappello di Paglia, il secondo atto dell'arco narrativo di Wano Kuni è entrato nel vivo, ed Eiichiro Oda continua a sorprenderci con piccoli ma interessanti dettagli.

Il vecchio Hyo ha seguito attentamente tutti gli scontri avvenuti tra Luffy e gli avversari del Sumo Inferno, e ha compreso che il giovane pirata non è soddisfatto delle sue tecniche. L'episodio 936, dal titolo "Impara il Ryou: l'Haki del Paese di Wano", ci mostra infatti Luffy chiedere direttamente a Hyo consigli riguardo l'utilizzo dell'ambizione, o Haki.

Il capitano dei Mugiwara sta tentando di lanciare letteralmente gli avversari fuori dall'arena utilizzando l'Ambizione dell'Armatura. Questa parola lascia l'anziano alquanto confuso, e dove aver compreso spiega che in quel luogo chiamano questa abilità Ryou, ovvero l'estensione dell'Haki dell'Armatura.

Hyo spiega che i samurai del Paese di Wa usano un potere simile per rinforzare le loro katane, cosa che abbiamo già visto fare a Zoro, e per aiutare il ragazzo, il vecchio partecipa alla battaglia usando il Ryou, confermandosi non solo come uno dei guerrieri più potenti mai visti sulla superficie di Wano, ma mostrando anche a Luffy cosa dovrà essere in grado di fare per padroneggiare l'ambizione.

Ricordiamo che attualmente il manga di ONE PIECE è al capitolo 987 e che secondo alcune speculazioni Kaido potrebbe morire nel capitolo 1000.