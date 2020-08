ONE PIECE: Hyogoro spiega il particolare significato del Ryou

L'esito del primo incontro tra l'imperatore Kaido e Monkey D. Luffy è stato un duro colpo per il protagonista di ONE PIECE . Il capitano dei Mugiwara infatti, ha ora come obiettivo principale quello di migliorare la sua abilità con l'Ambizione dell'Armatura, e grazie al Sumo Inferno e ai consigli di Hyo potrebbe riuscirci molto presto.

Negli ultimi episodi infatti Luffy si è da subito concentrato nel rendere i suoi colpi giù potenti, tentando di perfezionarli con l'utilizzo dell'haki. Dopo essersi reso conto di non riuscire a far letteralmente volare fuori dall'arena del Sumo Inferno i suoi avversari ha chiesto aiuto al vecchio Hyo, che gli ha spiegato e poi mostrato il Ryou, nome che ha l'Ambizione nel Paese di Wa.

Dopo aver accettato di insegnare a Luffy qualche trucchetto per usare il Ryou, Hyogoro ha spiegato a cosa si riferisce quel particolare nome. Traducibile con "Flusso", l'Ambizione dell'Armatura in quel paese va intesa come un'energia che fluisce in tutto il corpo, utilizzata ad esempio dai samurai per irrobustire i loro corpi e le loro lame, come abbiamo visto fare a Mihawk e Zoro.

Per padroneggiare questa tecnica quindi Luffy deve visualizzare questo naturale flusso di energia, e sarà interessante vedere i consigli che il vecchio Hyo ha in serbo. La preview dell'episodio 938 sembra aver anticipato un tragico destino per un personaggio, e di recente Usop ha incontrato i Pokémon in un simpatico crossover.