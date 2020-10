ONE PIECE: I Mugiwara incontrano Super Smash Bros Ultimate in un magnifico crossover

La serie creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE , ha quasi raggiunto l'incredibile traguardo dei 1000 capitoli, e nei 23 anni di pubblicazione delle avventure di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni abbiamo conosciuto moltissimi personaggi, che hanno portato solo un ulteriore arricchimento all'immensa epopea piratesca.

Se ONE PIECE si basa principalmente sul tema del viaggio e sui giochi di potere che si alternano continuamente nel Nuovo Mondo, un fan ha deciso di prendere in considerazione proprio l'infinito roaster di personaggi introdotti, avvicinando l'universo della ciurma di Cappello di Paglia a quello del videogioco Super Smash Bros Ultimate, ultimo titolo pubblicato della celebre serie targata Nintendo.

Particolarmente apprezzato dagli appassionati della grande N e dai giocatori competitivi, Super Smash Bros Ultimate è tornato a far parlare di sé con il recente annuncio dell'arrivo di Steve e Alex di Minecraft come personaggi giocabili, e l'artista conosciuto come ProfessorGemini ha colto l'occasione per condividere su Reddit la stupenda illustrazione che potete trovare in calce alla notizia.

Nel disegno i Mugiwara vestono i panni delle figure più iconiche del picchiaduro, vediamo infatti Luffy come Mario, Zoro come Link di The Legend of Zelda, Nami è invece la principessa Peach, Sanji è pronto ad attaccare con la tuta del soldato Solid Snake, mentre Usop, Franky e Jinbe ricoprono rispettivamente i ruoli di Mega Man, Donkey Kong, diventato Franky Kong, e il malvagio Bowser.

Cosa ne pensate di questo simpatico crossover tra due brand profondamente diversi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che ONE PIECE si trova attualmente in pausa, e vi lasciamo ad un fedelissimo cosplay di Portuguese D. Ace.