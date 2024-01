One Piece: l'identità di Im è legata alla creazione della Red Line?

Non esiste in One Piece un personaggio così enigmatico come Im. Del capo supremo del Governo Mondiale non si conosce né l'identità, né la reale natura dei poteri, al punto che ai lettori non resta che speculare su quei pochi indizi disseminati nel racconto da Oda: come dimostrato dalla teoria che individua nell'uomo il creatore della Red Line.

Se guardiamo a quella sequela di macchinazioni che ha portato all'occultamento dei grandi segreti di One Piece celati dal Governo Mondiale, appare logico – se non addirittura “naturale” - che la figura al comando di tutte le istituzioni, ovvero Im, sia declinato in un'ottica di riserbo e mistero. Sulla reale identità dell'uomo (ma lo è davvero?) le teorie si sprecano, anche perché ogni riflessione, congettura o semplice volo di fantasia a riguardo è destinato – in assenza di certezze – a cadere nella cornice delle speculazioni. Eppure questo non ferma i lettori di One Piece nel teorizzare sulle regole del mondo creato da Eiichiro Oda, e in particolare sui personaggi che ne muovono le fila, tanto che proprio in questi ultimi giorni sta acquisendo risonanza tra le community online una teoria che legherebbe (il condizionale è d'obbligo) i trascorsi passati di Im – e quindi la sua identità – ad alcune figure della mitologia Voodoo, con particolare riferimento a Damballa.

Nel corpus mitico su cui si è formata la cultura haitiana, Damballa è equiparabile ad uno spirito serpentesco da cui si origina tutto il mondo, e si iscrive nella stessa cornice mitologica di Papa Legba, una figura da molti ritenuta come fonte d'ispirazione per Joy Boy, essendo legata direttamente al Dio delle Danze che liberava i popoli con il sorriso e i balletti. E dal momento che alcuni lettori hanno associato in passato la Red Line ad un enorme serpentone che circumnaviga il globo, ultimamente sta prendendo sempre più corpo l'idea che il personaggio di Im sia mutuato proprio da questa figura “creatrice” e serpentina, da cui si sarebbero generati i mari, e per estensione la lunga linea che divide il mondo. Seconda tale teoria, infatti, il futuro capo del Governo Mondiale, in quanto essere serpentesco, avrebbe mutato la pelle, portando alla creazione prima della Red Line e poi di tutti gli ecosistemi acquatici che formano l'universo del manga.

Ma le speculazioni sull'identità di Im in One Piece, e su quella di coloro che ha affrontato – e che sono divenuti oggetto dei suoi soprusi sistematici – non si fermano a questo livello, ma si estendono anche alle figure che hanno cercato di opporsi al suo dominio, o che ne hanno rappresentato semplicemente l'antitesi: ovvero Joy Boy e i bucanieri. Il primo, stando sempre a queste congetture, per poter permettere agli uomini di solcare i mari generati dalle mutazioni corporee di Im avrebbe creato Noah, la nave ancestrale funzionale ad ospitare una coppia di soggetti di tutte le razze del pianeta (in piena continuità, appunto, con la figura di Noé) mentre i secondi rappresentavano gli unici in grado di solcare le tempeste a cui Im aveva destinato il mondo.

Il termine bucaniere, non a caso, è stato utilizzato tra il XVII e il XVIII Secolo per indicare tutti quei marinai che navigavano le acque senza una chiara meta o destinazione. E se riletto alla luce di questa teoria, ecco che il sostantivo “bucaniere” si apre ad un diverso livello di comprensione. In questo senso, dal momento che gli antenati di Kuma avevano osato solcare in libertà i mari generati dal capo del Governo Mondiale, ecco che tutti i discendenti della specie (compresi , appunto, i familiari di Orso) sarebbero stati condannati in schiavitù, “spiegando” così (si fa per dire) il destino nefasto a cui il padre di Bonney è stato sottoposto lungo il corso della sua tragica esistenza. Una riflessione, questa, che sa tanto di speculazione, ma che dimostra l'altissimo grado di fascinazione che i lettori di One Piece provano nei confronti di un universo creativo così apertamente “mitologico”.