One Piece: l'identità di Im è legata a Nefertari Lily?

Una delle figure più enigmatiche di One Piece è indubbiamente Im. Da quando il leader del Governo Mondiale è stato introdotto, i lettori si sono interrogativi su chi si celi veramente dietro la sua figura, anche perché Eiichiro Oda ha sempre mantenuto un certo riserbo sul personaggio. Ma una nuova teoria potrebbe gettare luce sull'annoso mistero.

Dell'uomo (ma lo è davvero?) non sappiamo praticamente nulla, né se sia destinato ad essere il villain finale dell'opera, né quali siano i suoi obiettivi o il suo reale livello di forza, tanto da spingere alcuni lettori a ritenere Im il personaggio più potente di One Piece. Le congetture, perciò, si sprecano, e sono sempre prone a suggestioni – per non dire speculazioni – che portino i fan a scardinare, almeno in parte, l'enigma che il leader del Governo Mondiale incarna. Da questa prospettiva occorre citare una teoria che nelle ultime ore sta acquistando sempre più risonanza nelle community online di One Piece, proprio perché si prefiggerebbe (il condizionale è d'obbligo) di illustrare i modi i cui Im è arrivato ad acquisire l'identità attuale.

Analogamente alla recente teoria di One Piece che lega la malattia di Bonney a Saturn, anche qui ci troviamo nel (larghissimo) campo delle ipotesi, perciò quel che andremo ad illustrare va preso con le dovute precauzioni del caso. Secondo il parere dei fan, alcuni indizi porterebbero a pensare che Im si sia impossessato del corpo di Nefertari D. Lily, o che sia legato alla regnante da un legame di parentela. Il primo aspetto da analizzare sono i segni grafici con cui Oda disegna la sagoma del leader, molto simile - se non addirittura speculare - a quella della ex-regina. Inoltre se osserviamo la stanza dei fiori del Castello Pangea, possiamo trovare al suo interno il giglio (in inglese lily) ovvero il simbolo riconoscitivo della enigmatica donna.

Dal momento che negli annali di One Piece è stato cancellato il nome di Lily, di cui solo Cobra è a conoscenza, si può immaginare che Im si sia prima impossessato del corpo della donna, per poi eliminare ogni traccia storica della sua esistenza. Sappiamo infatti che per Alabasta, di cui Lily era la regnante, Oda si sia ispirato all'Antico Egitto, tanto che il giglio (lily) era il simbolo del Dio della fioritura Nefertem, la cui testa era associata all'immagine di Tutankhamon. Proprio il nome del faraone, secondo queste speculazioni, suggerirebbe il legame tra i due personaggi, dal momento che nella lingua egizia è traducibile come “immagine vivente di Amun”. Im condivide la stessa radice etimologica di Amun, che nei geroglifici assume il significato di “colui che è nascosto nell'ombra”.

Proprio come Amun, Im è sempre adombrato ed occupa una posizione di assoluto potere nell'universo. Ecco allora che sotto il leader si potrebbe celare “l'identità nascosta” di Lily, di cui Im avrebbe preso il corpo, oppure alla quale il despota è legato da un rapporto di discendenza, che spiegherebbe anche la sua ossessione nei confronti di Bibi, l'attuale principessa del Regno di Alabasta, nonché possibile parente dell'oscuro capo del Governo Mondiale.