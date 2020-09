ONE PIECE: Il cappello di Rufy in forma umana? Ecco l'interpretazione di Eiichiro Oda

L'intera epopea di ONE PIECE è caratterizzata da un vasto immaginario dove la costante presenza di simboli ne fa da padrona. Uno degli elementi più importanti e celebri all'interno della storia, soprattutto in virtù dei segreti che nasconde, è l'iconico Cappello di Paglia che ha dato il nome alla ciurma di Rufy.

L'iconico cappello del protagonista, a lui tramandato da Shanks, ha aperto le porte a numerose teorie e analoghe profezie. Ad oggi, oltre ad essere il simbolo della ciurma di Rufy, nasconde tuttora importanti segreti inerenti al mitico tesoro che presta il proprio nome al titolo dell'opera. Ma a proposito di teorie, cosa ne pensate di questa ipotesi in merito a uno scontro tra i Mugiwara e i Numbers?

Ad ogni modo, con l'uscita del nuovo volume di ONE PIECE sono emerse straordinarie novità, su tutte una dichiarazione di Eiichiro Oda che promette al termine della saga di Wano l'inizio di un arco narrativo che darà il via alla più Grande Guerra che della storia dei manga. Il sensei non si è sbilanciato più di tanto a riguardo, ma è lecito aspettarsi eventi clamorosi nella prossima macro-saga che possa riguardare anche la presenza di tutti e 4 gli Imperatori al completo.

Nella stessa sezione delle SBS, inoltre, l'autore ne ha approfittato per reinterpretare il cappello di paglia nelle sembianze di un personaggio a sé stante in uno sketch allegato in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante e bizzarro schizzo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.