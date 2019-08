ONE PIECE: Il nuovo gioco mobile di Angry Birds ha citato Charlotte Katakuri

ONE PIECE è un brand immenso. L'opera di Eiichiro Oda è riuscita sin dalla sua uscita ad attirare molti lettori, i quali anche a distanza di anni continuano a seguire appassionatamente le avventure della ciurma di Cappello di Paglia. L'influenza del brand è cosi potente da essere entrata anche in un gioco mobile, l'ultima iterazione di Angry Birds.

All'interno del nuovo Angry Birds Evolution, infatti, è stato inserito un curioso riferimento alla serie. Veniamo a conoscenza di questo fatto grazie all'utente reddit Monet4Nakama, il quale ha scoperto tra gli oggetti sbloccabili una skin particolarmente costosa e accessibile unicamente a un livello alto, che richiama l'abbigliamento del comandante Katakuri - uno dei migliori luogotenenti della gang di Big Mom.

Il pirata è stato introdotto nella saga di Big Mom ed ha subito colpito tutti per la sua eccezionale forza. Possiede una Haki della percezione talmente sviluppato che gli permette perfino di guardare nel futuro, e come se non bastasse ha ottenuto il risveglio del frutto del diavolo che lo rende in grado di scagliare dei temibili attacchi ad ampio raggio.

Nonostante ciò, il costume che indossa Katakuri è volto a nascondere una debolezza del personaggio, il suo inquietante volto famelico che per lui è motivo di imbarazzo fin dalla tenera età.

