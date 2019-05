One Piece: Il nuovo pack delle Vivre Card svela dettagli su Foxy e molti altri personaggi

Il nono pack delle Vivre Card, oltre a permetterci di conoscere parecchi dettagli aggiuntivi sui numerosi personaggi della Famiglia Don Quijote, si è voluto concentrare anche su Foxy e molti altri personaggi dell'opera, le cui informazioni sono leggibili qui di seguito:

Foxy

Foxy è nato 38 anni fa nel South Blue. Ha combattuto come boxer partecipando a numerosi tornei, ma 15 anni fa la sua licenza per combattere gli venne revocata poiché sorpreso a barare nel mentre che cercava di portarsi dietro delle armi da utilizzare sul ring. Per questo motivo perse la possibilità di poter partecipare a un qualsiasi torneo, fatto che lo fece deprimere molto. Due anni dopo l'evento, mangiò un Frutto del Diavolo capace di rallentare il tempo

. Tre anni dopo, all'età di 28 anni, venne a scoprire la leggenda del pirata Davy Jones. Affascinato da lui, decise di diventare egli stesso un pirata creandosi una ciurma. Grazie a inganni e trucchetti assai scorretti, riuscì infine a ottenere un'enorme ciurma ai suoi ordini, vincendo inoltre un totale di 920 battaglie. Nella sua carriera e riuscito ad accumulare una taglia da 24.000.000 di berry.

A quanto pare, Foxy è un uomo estremamente intelligente e capace di adattarsi alla situazione sia tramite l'uso di tattiche ben pianificate che grazie alla sua parlantina.

La sua grande arte nel travestimento gli ha permesso di fuggire da molte situazioni scomode

Ha ottenuto il nomignolo "The Silver Fox" per via dei suoi capelli, simili alle orecchie di una volte.

Tonjit

Originariamente avrebbe dovuto possedere un aspetto similare a quello di un mongolo, il tutto affiancato a piccole caratteristiche proprie dei cowboy nel film Western.

Jaguar D. Saul

Originariamente sarebbe dovuto essere un Commodoro, ma alla fine venne reso Vice Ammiraglio. Nonostante ciò, Oda aveva ben in mente il suo aspetto fin dal primo istante in cui decise di crearlo

. Nonostante non sia un umano, Saul è un membro del D. clan.

Nico Olvia

Olvia era considerata un'archeologa geniale fin da giovane grazie alle sue ricerche e studi.

Anche il padre di Robin era un archeologo

, ma morì per circostanze ignote. Olvia decise quindi di seguire le sue orme unendosi allo stesso team di ricerca del marito. Olvia possedeva una taglia sulla testa pari a 79.000.000 berry.

Kanjuro

Grazie al potere del Frutto del Diavolo, può dare la vita a qualsiasi cosa decida di disegnare, ma a causa della sua scarsa abilità nel disegno tutte le creature che crea si rivelano sempre degli osceni schizzi di linee mal tratteggiate. Il suo potere dipende quindi in buona parte dalle capacità artistiche possedute

. Originariamente, il design di Kanjuro sarebbe dovuto apparire molto più pericoloso e aggressivo.

