ONE PIECE: Il sogno proibito sta per arrivare, ecco una statua in scala 1:1 di Boa Hancock

Nonostante l'immensa popolarità delle eroine della ciurma di Cappello di Paglia, l'epopea di ONE PIECE è ricca di personaggi femminili estremamente affascinanti. In particolare, una di essi ha conquistato il cuore di milioni di appassionati, stiamo parlando ovviamente di Boa Hancock.

L'Imperatrice di Amazon Lily non ha bisogno di molte presentazioni, a riprova dei numerosi cosplay che certificano l'assurda popolarità del personaggio. Ad ogni modo, se siete rimasti a sufficienza affascinanti dall'ultimo modellino di Magic Cube, tra l'altro proposto al prezzo di 400 euro, allora siete pronti per l'ultima trovata della compagnia Figure Ace Company.

Attraverso un post su Facebook, infatti, l'azienda ha mostrato ai propri fan una statua in scala reale (o 1:1) dedicata proprio a Boa Hancock. Il Capitano delle Piratesse Kuja, che potete ammirare in tutto il suo magnifico splendore in calce alla notizia, è ritratto in una posa spavalda e affascinante, un pezzo da collezione più unico che raro. Tuttavia, la compagnia non ha rivelato ulteriori informazioni in merito all'ambizioso modellino, né il prezzo di acquisito né eventuali possibilità di preordine. Vi suggeriamo, dunque, di rimanere sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi ulteriori aggiornamenti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statua in scala 1:1 dell'ex membro della Flotta dei Sette, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.