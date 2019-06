ONE PIECE: illustrati per la prima volta i frutti di Chopper e Nico Robin

I Frutti del Diavolo, detti anche Frutti del Mare nella versione italiana, sono una delle trovate più caratteristiche di tutto ONE PIECE. Si tratta di particolari frutti capaci di conferire capacità soprannaturali, a patto di perdere per sempre la capacità di nuotare. Ora, per la prima volta sono stati raffigurati quelli di Nico Robin e Chopper.

Il frutto di Chopper è l'Hito Hito no Mi (detto Homo Homo nella localizzazione italiana). Quest'ultimo, appartenente alla tipologia Zoo Zoo, permette a chiunque lo ingerisca di trasformarsi in un umano o in un suo ibrido, ottenendone l'intelligenza. Il suo aspetto è quello di un classico fungo dal gambo bianco ed il ristretto e alto cappello rosso fuoco.

Il frutto di Nico Robin è invece il Hana Hana no Mi (Fior Fior nella versione italiana). Quest'ultimo appartiene alla tipologia Paramisha e trasmette la capacità di creare illimitate copie di parti del proprio corpo su una qualunque superficie. Il suo aspetto ricorda una camelia, colorata di un pallido rosa.

Nel mentre ricordiamo a tutti gli appassionati dell'opera di Eiichiro Oda che questa settimana il manga è in pausa. Per i fan della trasposizione animata, proponiamo anche la traduzione di una recente intervista di Nagamine, validissimo regista della Toei Animation.

E voi, cosa ne pensate di questi design? Fatecelo sapere nei commenti!