ONE PIECE: l'illustratore di Devilman Crybaby prepara uno sketch per il nuovo arco

L'anime di ONE PIECE ha esordito la scorsa domenica con l'attesissimo arco di Wanokuni, storia che segna una svolta importantissima nell'anime prodotto da Toei Animation grazie ai tantissimi innesti d'alta qualità avvenuti nello staff negli scorsi mesi. I fan sono già stati entusiasti del primo episodio di Wanokuni, ma non sono i soli.

Infatti, anche alcuni addetti ai lavori hanno celebrato il nuovo arrivo televisivo, come ad esempio l'animatore Takashi Kojima. L'artista ha lavorato in passato su Devilman: Crybaby e non è riuscito ad esimersi dal preparare, alcuni giorni fa, un'illustrazione con protagonista Rufy sulla nuova isola presentata in ONE PIECE.

In calce, potete vedere questa nuova illustrazione a tema ONE PIECE con Rufy in piedi su una roccia nel bel mezzo dell'oceano, mentre indossa uno yukata e la tipica acconciatura da samurai. Nella spada destra regge una spada che sicuramente farà molta gola al compagno Zoro, mentre sullo sfondo si staglia l'ambientazione giapponese di Wanokuni, con a destra un'onda che ricorda il quadro de La Grande Onda di Kanagawa.

Vi piace questa illustrazione dell'animatore di Devilman: Crybaby? I fan hanno già trovato alcuni indizi sugli avvenimenti futuri di ONE PIECE grazie all'opening. Il prossimo episodio della serie sarà pubblicato regolarmente la prossima domenica.