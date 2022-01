ONE PIECE, ecco l'illustrazione dell'autore per celebrare il nuovo anno

ONE PIECE, benvenuto anche a te nel 2022! Il manga di Eiichiro Oda continuerà a essere pubblicato su Weekly Shonen Jump nel nuovo anno e nei successivi, fino alla conclusione dell'opera iniziata nel lontano 1997. La storia di Rufy e compagni ha saputo catturare un'incredibile numero di fan, che attendono trepidanti il finale.

L'ultimo capitolo del manga, ovvero ONE PIECE 1036, è stato pubblicato pochi giorni fa su rivista, con la prosecuzione di un incredibile scontro. Dopo tanti anni, l'autore Eiichiro Oda non ha perso il suo smalto, e grazie alle splendide tavole e ai poteri dei protagonisti riesce a rendere avvincente ogni combattimento.

Per iniziare al meglio il 2022, il maestro Oda ha realizzato una splendida illustrazione, prontamente condivisa su Twitter da @_komi03. Nell'artwork a colori possiamo vedere il protagonista Rufy seduto a terra, appoggiato a una tigre. La scelta di quest'animale alle spalle del protagonista non è casuale, visto che il 2022 è proprio l'anno della tigre nell'oroscopo cinese. Rufy e la tigre sorridono con le guance piene, mentre a fare da contorno vediamo la scritta "Happy New Year 2022". In basso, la firma di Eiichiro Oda.

Il maestro adora realizzare illustrazioni per eventi particolari. Quest'estate Oda ha donato un'illustrazione di ONE PIECE a Macron, presidente della Francia, che è rimasto piacevolmente colpito dal regalo dell'autore.