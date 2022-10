ONE PIECE: l'illustrazione di Eiichiro Oda per i 10 anni del Mugiwara Store

La popolarità di ONE PIECE, manga dai record stratosferici, è dovuta anche alla quantità di merchandise che cresce ad un ritmo impressionante. Il Mugiwara Store ricopre una posizione di rilievo per i gadget e gli oggetti da collezione ispirati all’universo di Eiichiro Oda, e proprio l’autore ha voluto celebrare i suoi 10 anni.

Come recita la descrizione ufficiale del sito, Mugiwara Store rappresenta una catena di negozi diversa da tutte le altre, dove alcuni tra i pirati più celebri dell’epopea di Oda, riprodotti a grandezza naturale, introducono i clienti a migliaia di oggetti esclusivi e in edizione limitata. In poche parole, i sette Mugiwara Store sparsi per tutto il Giappone, dal famoso quartiere di Shibuya di Tokyo, fino a Kumamoto, sono una delle destinazioni più ambite dai fan di ONE PIECE da molto tempo.

Per celebrare il decimo anniversario dell’apertura del primo negozio, Eiichiro Oda ha quindi pensato di dedicare la speciale illustrazione che potete trovare in calce, dove un sorridente Luffy ringrazia i clienti, e probabilmente anche i collaboratori che hanno reso possibile il progetto, ancora fiorente. Diteci cosa ne pensate dello sketch lasciando un commento qui sotto.

