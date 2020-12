ONE PIECE: un'illustrazione ci mostra Black Maria in stile anime

Recentemente è stato pubblicato il capitolo 997 di ONE PIECE ed un appassionato ha approfittato del nuovo primo piano di Black Maria per dare al personaggio una colorazione simile a quella che potrebbe avere nella trasposizione animata. Andiamo a vedere l'immagine.

Prosegue la guerra di Onigashima e tra i tanti scontri abbiamo potuto assistere, nelle ultime pagine di ONE PIECE, alla potente tecnica sfoggiata da Zoro. Mentre però lo spadaccino affronta nuovi nemici, il suo compagno e rivale, Sanji, cade nella trappola di un potente nemico: si tratta della Tobiroppo dalle enormi sembianze, Black Maria.

Mentre il ragazzo correva al fianco di Luffy e Jinbe, al termine del precedente capitolo, venne attirato da una voce. In una delle stanze del palazzo di Kaido sembra che una donna stia subendo delle molestie ed il galantuomo della ciurma di Cappello di Paglia non può tirarsi indietro dall'aiutarla, scoprendo presto però di aver assistito ad una recita messa in scena appositamente per ingannarlo. Gamba nera, legato da quella che sembra essere una ragnatela, viene quindi portato al cospetto di Black Maria, di cui possiamo osservare uno stupendo primo piano.

Proprio quest'immagine ha ispirato l'utente Twitter Amanomoon_ che ha deciso di ricreare, nello stile della Toei Animation, il momento in cui la donna osserva compiaciuta Sanji, il quale sembra non avere alcuna via di scampo. Il Tweet in questione più essere trovato al termine di questo articolo, inoltre, per chi volesse apprendere di più sulle ragazze presenti nel manga di Eiichiro oda, riporto un articolo che approfondisce l'età di Boa Hancock, l'imperatrice pirata di ONE PIECE.



Cosa ne pensate della riproduzione nello stile dell'anime? Fatecelo sapere con un commento.