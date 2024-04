One Piece: Im ha assorbito lo Zoan Mitologico denominato 'Diavolo del Mare'?

Sulla reale identità di Im Oda ha mantenuto (per adesso) un certo grado di riserbo. Ma le sporadiche azioni in cui lo abbiamo visto profondersi, hanno suggerito non solo la singolarità del villain (principale?) di One Piece, ma anche la possibilità che l'essere rappresenti l'incarnazione di una figura oscura e maligna: in continuità con quella del Diavolo del Mare.

Non appena in One Piece sono state rivelate le forme yokai degli Astri, è stato chiaro sin da subito come i membri del quintetto governativo rappresentassero un'anomalia all'interno del panorama dei personaggi codificati fino a quel momento da Eiichiro Oda, quasi come se i Gorosei rifiutassero qualsiasi legame o connessione con il resto delle logiche su cui il mangaka ha fondato l'universo del manga. In tal senso, l'assoluta intangibilità degli Astri agli attacchi nemici, unita a capacità di rigenerazione tempestive e senza precedenti, ha sotteso non solo la singolarità semantica e biologica in cui si muovono queste figure, ma ha alluso alla possibilità (ormai sempre più concreta) che i poteri da loro esibiti siano da ricondurre ad un orizzonte extra-Frutto: proprio perché non presentano connessioni con le potenzialità di questi manufatti diabolici.

Ecco allora che la sorgente di potere dei Gorosei potrebbe essere individuata nello stesso Im, artefice e progenitore sia dello status quo corrente, sia di coloro che ne raffigurano i vertici governativi. E nel caso in cui tale riflessione trovasse un riscontro nell'immediato futuro del manga - magari già a partire dai capitoli finali di Egghead – l'assunto che potremmo trarre da queste conclusioni confluirebbe in un'unica, e diabolica immagine: quella che vede in Im l'incarnazione di un essere demoniaco, mutuata (potenzialmente) dall'acquisizione da parte del comandante supremo del Governo Mondiale del Frutto Sea Devil, ovvero di quello Zoan Mitologico derivante proprio dal Diavolo del Mare.

Come abbiamo anticipato nella nostra analisi su tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece, gli Zoan Mitologici (tra cui rientra anche l'Hito Hito no Mi: modello Nika) sembrano ormai destinati ad interpretare un ruolo sempre più nevralgico nella configurazione dei grandi eventi del racconto. E seppure il mangaka non abbia ancora gettato luce sulla reale natura del Frutto di cui sopra, è lecito pensare che Im, in quanto figura eminentemente trascendentale, possa trarre i suoi poteri dalla metabolizzazione di questo singolare Zoan Mitologico, sempre nel caso in cui non fosse proprio lui ad incarnare un essere demoniaco.

Del resto, pensare che il dominatore del Governo Mondiale non sia umano, non appare un astratto esercizio di fantasia, soprattutto se consideriamo la configurazione grafica assunta dal villain durante l'assassinio di Cobra, e di cui Sabo ne è stato all'insaputa il testimone. Da questa prospettiva, i poteri di Im non sarebbero perciò da ricondurre all'assunzione di un Frutto, ma alla stessa natura demoniaca su cui si fonda l'essere; il quale, in qualità di Diavolo del Mare che nasce e si sviluppa dalle oscure profondità marine, rappresenterebbe il contraltare (fisico, semantico e naturale) di colui che incarna la luminescenza del sole: ovvero Rufy/Nika.

