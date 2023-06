ONE PIECE, Im ha un Frutto del Diavolo satanico? La teoria di un fan

Il Governo Mondiale ha paura della lettera D e di chiunque la porti nel proprio nome. In particolar modo chi siede sullo scranno più alto del mondo sembra avere un astio personale verso queste persone, sapendo che erano loro i nemici primordiali di ONE PIECE. Questo Im, per ora, ha dato prova di avere un potere senza pari.

Abbiamo già discusso dei possibili Frutti del Diavolo dei Cinque Astri di Saggezza, in base a quanto si è potuto capire nelle poche pagine di ONE PIECE 1085, con la loro silhouette nera abbastanza in risalto ma non sufficientemente da far comprendere abbastanza. Chi invece si è mostrato ancora meno è Im, il capo supremo che ha fatto capire di avere un potere enorme, forse anch'esso legato a un Frutto del Diavolo. E, secondo una teoria di un fan, ci sarebbe anche una risposta.

Secondo l'utente One_For_All, che ha postato una teoria condita di varie immagini su Reddit, Im avrebbe mangiato il Frutto del Diavolo mitologico Drago Drago modello Satana. Perché Satana raffigurato come un drago? Nell'Apocalisse, viene presentato un drago rosso con sette testa, dieci corna e un diadema sopra ogni testa e, nello stesso libro, viene fatto intuire che il drago sia Satana stesso. Questo si ricollega in parte alla seconda venuta di Cristo, rappresentata da Rufy e dalla libertà del dio del sole Nika, mentre Im sarebbe l'ombra che attanaglia il mondo.

In aggiunta, l'utente fa notare un paragone con il simbolo dei draghi celesti, un'impronta di un drago rosso. Quando poi viene attaccato da Sabo e dalle sue fiamme, Im si trasforma e sembra che inghiotta l'attacco con le sue fauci, che prendono un aspetto draconico, come quello di un drago medievale occidentale.

Vi piace questa teoria sul Frutto del Diavolo di Im? E secondo voi, invece qual è il potere del sovrano del Governo Mondiale?